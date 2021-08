Torcedores do Barcelona ficam arrasados com saída de Messi

Torcedores do Barcelona (Espanha) se reuniram diante da casa de Lionel Messi nesta segunda-feira (9) e falaram de sua tristeza com a partida do maior jogador da história do clube após 21 anos, enquanto torcedores do PSG (França) aguardavam ansiosamente sua chegada à capital francesa.

No último domingo (8), em meio a lágrimas, Messi se despediu do time no qual passou toda a carreira e disse que está conversando com o clube francês sobre uma possível transferência.

“Sinto-me arrasado”, disse Cristian Garcia, usando uma camisa do Barça com o nome de Messi e o número 10 nas costas diante da casa do jogador.

“Ver um jogador que sempre acompanhei, que é um exemplo para mim, vê-lo partir agora me causa muito sofrimento”, declarou.

Messi disse que concordou com uma redução salarial de 50% para ficar no Barcelona e assinar um novo contrato, mas que não conseguiu finalizar o acordo por causa de regras de controle financeiro da liga espanhola e às dívidas do time, que totalizam mais de 1 bilhão de euros.

Na última quarta-feira (4), a liga espanhola disse que obteve uma injeção de 2,7 bilhões de euros de fundos privados da empresa CVC e que os fundos serão divididos entre os clubes em troca de 10% das rendas da liga.

Acreditava-se que isto permitiria ao Barcelona fechar o acordo com o argentino, mas depois que o Real Madrid rejeitou a proposta e disse que processará a liga, o Barça também se posicionou contrariamente.

“Não acho que o clube tenha feito o suficiente para fazê-lo ficar, acho que estava nas mãos do clube fazê-lo ficar, para além do dinheiro”, disse Gonzalo Moreno, torcedor do Barcelona e de Messi.

Ainda no domingo, Messi disse que o PSG é “uma possibilidade”, mas que ainda não firmou nenhum acordo.

Um torcedor do Barcelona está iniciando um processo em Paris no qual acusa as autoridades de futebol da França a não aplicarem suas próprias regras de fair play financeiro para ajudarem o PSG a se tornar uma potência do futebol europeu, como mostrou uma cópia da ação vista pela Reuters.

O PSG e liga francesa não responderam de imediato a pedidos de comentários enviados por e-mail.

O jornal francês L'Équipe noticiou no domingo que Messi viajaria a Paris no domingo ou nesta segunda-feira para um exame médico e para finalizar um acordo com o time de propriedade da Qatar Sports Investment.

Embora Messi não tenha confirmado que se unirá com certeza aos parisienses, disse que está nos seus planos continuar jogando tanto tempo quanto possível, acrescentando que ainda nutre ambições de conquistar mais um troféu da Liga dos Campeões.

“Estamos esperando uma lenda, a lenda que é Leo Messi”, disse Mehmet Sem, torcedor do PSG que esperava o jogador no aeroporto Le Bourget, de Paris, desde as 2h da madrugada.

* Com reportagem adicional de Richard Martin.