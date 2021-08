Yeltsin Jacques conquista 100º ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos

Yeltsin Jacques voltou a alcançar o lugar mais alto do pódio na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Na noite desta segunda-feira (30), no Estádio Olímpico, ele venceu os 1500 metros (m) da classe T11 (de pessoas com deficiência visual) com o tempo de 3min57s60, e garantiu o recorde mundial da prova.

BRASIL CHEGA A SUA 100ª MEDALHA DE OURO EM JOGOS PARALÍMPICOS!



Yeltsin Jacques conquista sua 2ª🥇 em Tóquio e garante a marca HISTÓRICA para o Brasil! E melhor, ELE BATEU O RECORDE MUNDIAL na prova dos 1500m T11! Que bela forma de começar o dia, meus amigos! #ParalimpicoEmToquio pic.twitter.com/MfPEQ5aWyz — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 31, 2021

A conquista do atleta que nasceu em Campo Grande (Mato Grosso do Sul) teve um significado especial, pois com ela o Brasil garantiu o centésimo ouro de sua história em edições de Jogos Paralímpicos. Vale lembrar que Yeltsin já havia alcançado outro ouro no Japão, na prova dos 5000 m da classe T11.

Na prova desta segunda, a medalha de prata ficou com o japonês Shynia Wada (4min05s27) e o bronze foi para Fedor Rudakov (4min05s55), do Comitê Paralímpico Russo.