Yuri Mansur fica na 20ª posição de hipismo saltos em Tóquio

O paulista Yuri Mansur disputou nesta quarta-feira (4) a final da prova individual de hipismo saltos na Olimpíada de Tóquio e encerrou sua participação em 20º lugar. A disputa aconteceu no Parque Equestre, na capital Tóquio.

O Brasileiro, de 42 anos, cometeu duas faltas no percurso, o que lhe interrompeu o sonho de subir ao pódio. O desempenho de Mansur foi diferente do obtido ontem (3) na fase classificatória, na qual não cometeu infração.

Agora, Yuri Mansur volta a competir nesta sexta-feira (6), às 7h (horário de Brasília) na fase qualificatória por equipes de hipismo saltos. Além dele, representarão o país: Rodrigo Pessoa (Ouro em Atenas 2004 e bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000), Pedro Veniss e Marlon Zanotelli. Caso alcance a classificação, o time brasileiro fará a final no sábado (7), às 7h.

Pódio do individual

O britânico Ben Maher se tornou campeão olímpico ao completar o percurso de desempate em apenas 37s85. O segundo lugar ficou com o sueco Peder Fredricsson, com tempo de 38s02. Já o holandês Maikel van der Vleuten colocou o bronze no peito, com 38s90.