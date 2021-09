Ana Sátila é prata em etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom

A brasileira Ana Sátila faturou a medalha de prata da prova do K1 extremo (modalidade disputada em um caiaque e que ingressará no programa olímpico em Paris 2024), no último domingo (12) na etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom em Pau (França). O ouro ficou com a holandesa Martina Wegman e o bronze com a australiana Jessica Fox.

É PRATA!!@AnaSatila conquista a🥈no extreme da etapa da 🇫🇷 Copa do Mundo de canoagem slalom🛶



A prova é uma das novidades do programa de @Paris2024 pic.twitter.com/TNfzorHbs8 — Time Brasil (@timebrasil) September 12, 2021

Essa é a segunda competição da brasileira na Europa após a Olimpíada de Tóquio (Japão). Na última semana, a atleta também subiu ao pódio com um bronze na etapa disputada em La Seu d'Urgell (Espanha).

Pedro Gonçalves e Mathieu Desnos também representaram o Brasil na competição, ambos disputaram no K1 e no K1 extremo. Mathieu terminou na 12º posição no K1. Pepe ficou nas classificatórias tanto do K1 quanto do K1 extremo.

Nova geração na República Tcheca

A brasileira Evely Gomes foi ao pódio duas vezes na cidade de Racice (República Tcheca) no Olympic Hopes Regata, uma disputa internacional de canoagem velocidade.

A primeira medalha foi conquistada no C1 200 m (metros). A segunda no C2 200 m ao lado de Radija Ferreira. “Estou muito feliz com as medalhas, foi muito importante representar o Brasil bem. Agradeço ao nosso treinador Figueroa e todos que torceram pela gente”, declarou Evely à assessoria da Confederação Brasileira de Canoagem.