Brasil decide no 2º tempo e vence tchecos na Copa do Mundo de futsal

A seleção masculina de futsal chegou à segunda vitória na primeira fase da Copa do Mundo, disputada na Lituânia. Nesta quinta-feira (16), os brasileiros derrotaram a República Tcheca por 4 a 0 na arena da cidade de Klaipeda, pela segunda rodada do Grupo D.

O resultado praticamente garantiu o escrete canarinho nas oitavas de final, já que os dois primeiros do grupo passam de fase diretamente, além dos quatro melhores terceiros colocados entre as seis chaves. O Brasil lidera o Grupo D com seis pontos e 12 gols de saldo, três pontos à frente dos tchecos e do Vietnã (que, também nesta quinta, venceu o Panamá por 3 a 2). A seleção da América Central, adversária dos brasileiros neste domingo (19), às 10h (horário de Brasília), está zerada.

O Brasil dominou as ações na maior parte do primeiro tempo, mas parou nas boas defesas do goleiro Libor Gercak e duas vezes na trave. Os tchecos melhoraram à medida que o duelo transcorreu e criaram lances de perigo, mas não acertaram as finalizações.

Na etapa final, a seleção desencantou. Aos dois minutos, o pivô Ferrão recebeu na direita e chutou forte, vencendo Gercak para abrir o placar. No minuto seguinte, Ferrão escapou da marcação com um giro e marcou o segundo dele no jogo (e o sexto no Mundial). Aos cinco, foi a vez de o fixo Rodrigo balançar as redes, chegando ao 100º gol pelo Brasil. O escrete canarinho diminuiu o ritmo, mas, no minuto final, ainda ampliou a fatura, com uma bomba do fixo Marlon, no ângulo.