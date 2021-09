Além do tri no Brasileiro, atacante do Timão é eleita craque da final

A piauiense Adriana, atacante do Corinthians, brilhou em campo na noite deste domingo (27), na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, que garantiu ao Timão o tricampeonato do Brasileiro Feminino de Futebol. A atacante, de 24 anos, marcou um golaço aos 32 minutos do primeiro tempo na Neo Química Arena, em São Paulo, e participou da jogada do terceiro gol do Timão, uma bicicleta da meia Vic Albuquerque.

"Momento inesquecível. Vai ficar guardado para sempre na minha memória esse espetáculo que a gente fez aqui hoje. Um título tão importante para a gente. Para mim mais especial ainda, o terceiro título. Fico feliz demais, agora é comemorar e aproveitar", disse a atleta, eleita craque da partida, em depoimento à Confederação Brasileira de Futebol.

No Corinthians deste 2017, Adriana foi artilheira no Brasileiro do ano seguinte, com 14 gols, no primeiro título do Timão no campeonato feminino. No ano seguinte, devido a uma lesão, foi cortada da seleção convocada para a Copa do Mundo. Mas voltou com tudo no ano passado, quando conquistou o segundo título para o Timão.

"Para mim, é superação. E gratidão a Deus por toda oportunidade. Acho que tudo que eu passei agora me fez crescer, e hoje eu mostrei quem é a Adriana. Agradeço demais o apoio de todo mundo, de todos os torcedores, às meninas da comissão, que isso foi essencial", afirmou Adriana.

O Timão saiu na frente do placar aos 22 minutos com com gol contra da zagueira Agustina Barosso, no rebote do chute cruzado de Adriana. A lateral esquerda Camilinha, descontou para o Palmeiras aos 28 minutos do segundo tempo.

A equipe feminina do Corinthians já tem compromisso na quarta-feira (29) pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O embate será contra o PInda, às 19h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.