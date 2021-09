Brasileiro: Eduardo Barroca deixa comando do Atlético-GO

O Atlético-GO confirmou na tarde desta segunda-feira (27) a saída do técnico Eduardo Barroca. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Adson Batista, pelo twitter. Segundo o dirigente, o desligamento foi em comum acordo com o profissional.

Após reunião com Eduardo Barroca, chegamos, em comum acordo, a decisão pela saída do treinador. Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria a saída para que possamos buscar nova filosofia no campeonato pic.twitter.com/fl29jTVWU9 — Adson Batista (@AdsonBatista) September 27, 2021

A última partida de Barroca à frente do Dragão foi o empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no último domingo (26), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No clube desde maio deste ano, o treinador comandou a equipe em 25 oportunidades. Foram sete vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Em 2019, Barroca já havia comandado o time goiano na reta final da campanha que deu o acesso à elite do futebol nacional. Na ocasião, foram oito jogos, com três vitórias, quatro empates e uma derrota.

O Atlético-GO apresentou forte queda de rendimento nos últimos jogos, tendo apenas uma vitória em 10 partidas. Atualmente, o time é o 12º colocado do Brasileiro, com 27 pontos. O próximo jogo do Dragão será contra o Fortaleza, no Ceará, no sábado (2). Os auxiliares Eduardo Souza e João Paulo Sanches comandam a preparação da equipe para esse compromisso.