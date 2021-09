Brasileiro: Fluminense recebe Bragantino no Maracanã

O Fluminense recebe o Bragantino no estádio do Maracanã, neste domingo (26) a partir das 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor e o Massa Bruta chegam ao confronto em situações muito diferentes na temporada.

O time das Laranjeiras vive um momento de recuperação na competição nacional, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e o técnico Marcão assumir o comando da equipe.

O #TimeDeGuerreiros segue a preparação para a próxima rodada do @Brasileirao. Domingo tem Maraca! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/DM8Zlo9i7B — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 23, 2021

Para a partida contra o Massa Bruta, o Fluminense conta com dois retornos importantes, do volante André (uma das revelações da temporada) e do atacante Fred, que não estiveram em campo contra o Cuiabá por suspensão por acumulação de cartões amarelos.

Assim, o Tricolor deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Nonato), Martinelli e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred (Bobadilla).

Se o Fluminense se concentra apenas no Brasileiro, o Bragantino divide suas atenções com a Copa Sul-Americana, onde tem grandes chances de classificação para a grande decisão após vencer a partida de ida das semifinais, contra o Libertad (Paraguai), por 2 a 0.

Tarde de treino e preparação para a rodada do @Brasileirao, no fim de semana. Pra cima, #MassaBruta!



📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino pic.twitter.com/h9bZvsb7v1 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 24, 2021

Assim, existe a possibilidade de que o técnico Maurício Barbieri opte por poupar alguns titulares diante do time das Laranjeiras.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Bragantino, ao vivo, com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: