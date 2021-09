Clubes da Série B aprovam retorno do público aos estádios

Os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro aprovaram nesta sexta-feira (17) o retorno do público aos estádios a partir da 25ª rodada, com início já no próximo domingo (19), uma decisão que ainda precisa de aval das secretarias locais de saúde para virar realidade.

A decisão foi aprovada pela maioria dos clubes após a Diretoria de Competições da CBF receber a indicação de que a grande maioria das cidades envolvidas no campeonato vai, ou pretende, liberar a presença de público nos estádios.

“O retorno obedecerá ao percentual de ocupação definido por cada autoridade local e estará condicionado ao cumprimento de um rígido protocolo sanitário desenvolvido pela Comissão Médica Especial da CBF”, informou a entidade.

O Conselho Técnico da Série A se reúne no fim do mês para discutir o tema.

Na última quarta-feira (15), com apoio da prefeitura do Rio, o Flamengo jogou contra o Grêmio pela Copa do Brasil para um público de mais de 6 mil espectadores no Maracanã.