Copa do Brasil: Fortaleza bate São Paulo e está na semifinal

O Fortaleza avançou para as semifinais da Copa do Brasil após derrotar o São Paulo por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15) na Arena Castelão, na partida de volta das quartas de final da competição. No jogo de ida entre as equipes, no estádio do Morumbi, o resultado foi um empate por 2 a 2.

ACABOOOOOOOOOU! ESTAMOS NA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!



Com gols de Ronald, Henríquez e David, o Leão faz 3 a 1 no São Paulo, no jogo de volta, e avança na competição com o placar agregado de 5 a 3.#VamosFortaleza #VamosPorMais #FortalezaEC #CopaDoBrasil pic.twitter.com/OnBpqLnyLF — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 16, 2021

Na partida desta quarta, o primeiro gol saiu aos 20 minutos da etapa inicial, quando o volante Ronald aproveitou uma falha na saída de bola do São Paulo e acertou chute de fora da área.

Porém, o 2 a 0 veio apenas aos 36 minutos da etapa final, quando Henríquez marcou de cabeça após David cruzar. E o terceiro do Fortaleza saiu justamente dos pés de David, em um lindo lance já nos acréscimos. Mas ainda deu tempo de Gabriel Sara marcar o de honra do São Paulo aos 49 minutos.

Nas semifinais, o Leão do Pici enfrenta o Atlético-MG.