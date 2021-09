Eliminatórias: Tite convoca zagueiro Léo Ortiz e atacante Artur

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (3) dois novos jogadores para se juntarem ao grupo que disputa as duas próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Artur e o zagueiro Léo Ortiz, ambos do Bragantino, se apresentaram à seleção em São Paulo, onde o Brasil enfrenta a Argentina no próximo domingo (5), a partir das 16h (horário de Brasília).

NOME NOVO NA LISTA! 🆕📋



Léo Ortiz, zagueiro do @RedBullBraga, está convocado para integrar a #SeleçãoBrasileira que disputa as #Eliminatórias.



⚠️ Ele entra na vaga de Marquinhos, suspenso pelo cartão amarelo recebido em Santiago.



Bem-vindo, Léo!



📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/J5enwA2Jqa — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

Esta é a primeira convocação de Artur para a seleção principal, que já havia atuado pelas equipes sub-20 e olímpica. Já Léo Ortiz disputou a última Copa América, e foi convocado por causa da suspensão do zagueiro Marquinhos, que está suspenso do confronto contra os argentinos após ser suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

TEM NOVATO NA ÁREA! 🤩



Tite convocou, para os jogos seguintes das #Eliminatórias, o atacante Artur, do @RedBullBraga.



Esta é a 1ª convocação dele para a a principal categoria da #SeleçãoBrasileira, depois de passagens pela Sub-20 e Olímpica. Bem-vindo!



📸 Mauro Horita/CBF pic.twitter.com/zNXfQ1xZUG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

Além do confronto com a Argentina, a seleção brasileira enfrenta o Peru na próxima quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, em Recife. Na última quinta-feira (2), a equipe comandada por Tite venceu o Chile por 1 a 0.