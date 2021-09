Eliminatórias: Tite diz não esperar jogo fácil contra o Peru

O técnico Tite afirmou que não espera uma partida fácil contra a seleção do Peru, na próxima quinta-feira (9) na Arena Pernambuco, pela 10ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (8), o comandante do Brasil disse que as duas seleções se conhecem bem e que a equipe brasileira terá que se esforçar muito para sair com a vitória, mesmo jogando dentro de casa: “O grau de dificuldade, a gente sabe que tem, a qualidade, a gente sabe que tem. Vamos ter que produzir muito, jogar muito, manter regularidade, os diferentes jogos dentro do próprio jogo, aquele momento que você será dominado, mas tem que controlar, grande parte dominando, mas ser efetivo, transformar em gol”.

Tite também comentou a ausência da torcida no estádio por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), e afirmou que a saúde é o principal objetivo neste momento: “Gostaríamos de ter público, mas entendemos que saúde vem antes. Fica o lamento, a sensação de querer estar próximo, mas compreendemos que é por algo mais importante”.

Na entrevista o treinador não fez mistério, e confirmou que o Brasil entra em campo com a formação que começou a partida contra a Argentina no último domingo (5): Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro; Neymar e Gabriel Barbosa.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Brasil e Peru, ao vivo, com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: