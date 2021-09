F1 estuda opções de reembolso para torcedores do GP da Bélgica

(A Fórmula 1 informou nesta quarta-feira (1º) que está estudando várias opções com os promotores do Grande Prêmio da Bélgica, depois que torcedores pediram para ser ressarcidos pela polêmica corrida do último domingo (29).

A prova ocorrida debaixo de chuva em Spa-Francorchamps terminou depois de apenas duas voltas atrás do safety car e sem permissão de ultrapassagem. A comemoração do pódio foi suspensa e os pilotos receberam metade dos pontos.

O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Mercedes, disse mais tarde que os torcedores que esperaram muitas horas no frio e na umidade foram privados de uma corrida e que deveriam receber seu dinheiro de volta.

"A Fórmula 1 e o promotor estão analisando várias opções para os portadores de ingresso para expressar nosso reconhecimento e lhes agradecer por sua dedicação e comprometimento", disse a F1 em comunicado. "Providenciaremos maiores detalhes o mais cedo possível, já que queremos agradecer os torcedores por seu apoio e sua paixão constantes pela Fórmula 1".

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, anunciou nesta terça-feira (31) uma revisão dos regulamentos que determinam quando os pontos podem ser concedidos.