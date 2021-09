Flamengo volta a receber Grêmio no Maracanã, desta vez pelo Brasileiro

Após o jogo decisivo pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio voltam a se encontrar no estádio do Maracanã, mas desta vez em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (19) a partir das 20h30 (horário de Brasília).

O Rubro-Negro chega em ótima situação ao confronto, após eliminar o Tricolor gaúcho e garantir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, onde terá pela frente o Athletico-PR. Uma vitória é de vital importância para a equipe da Gávea, que tenta de toda forma se aproximar do líder Atlético-MG.

O técnico Renato Gaúcho conta com um jogador especialmente motivado para a partida, o atacante Pedro, que foi o destaque da vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio na última quarta (15), marcando ambos os gols.

Quem deve ter mudanças na equipe titular é o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O treinador volta a ter à disposição o lateral-direito Vanderson, o zagueiro Ruan, o volante Thiago Santos, os meias Alisson e Jean Pyerre e o atacante Ferreira.

Para o Grêmio, que tem 19 pontos, uma vitória é de grande importância para deixar a zona do rebaixamento da competição.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Grêmio ao vivo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: