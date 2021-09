Futsal: Brasil cai para Argentina e adia sonho de reconquistar o mundo

O sonho de reconquistar a coroa do futsal foi adiado para 2024. Nesta quarta-feira (29), o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Argentina em confronto pela semifinal da Copa do Mundo da modalidade, realizada na Lituânia.

Resta à seleção canarinho buscar, no próximo domingo (3) a partir das 10h (horário de Brasília), o terceiro lugar do Mundial contra o perdedor de Portugal e Cazaquistão, que se enfrentam nesta quinta-feira (30) a partir das 14h. Atuais campeões, os argentinos buscam o bi também no domingo, mas às 14h. As partidas serão todas em Kaunas, mesma cidade onde foi disputado o jogo desta quarta.

Nossa Seleção de Futsal lutou muito, com esforço máximo até o último segundo da partida, mas, infelizmente, acabou superada na semifinal da Copa do Mundo. O trabalho continua e um novo ciclo já se inicia. Enquanto isso, vamos em busca do 3º lugar no domingo!



🇧🇷 1x2 🇦🇷 #FutsalWC pic.twitter.com/LEYEzGoRiX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 29, 2021

Os brasileiros criaram as primeiras oportunidades do jogo, mas pararam em ao menos quatro defesas do goleiro Nícolas Sarmiento e na trave, após uma batida cruzada do pivô Pito. Os argentinos foram mais eficientes. Aos 11 minutos, Cristian Borruto soltou a bomba da entrada da área e o também ala Constantino Vaporaki, em cima da linha, completou para as redes. Dois minutos depois, Borruto arrematou de primeira e aumentou a vantagem dos hermanos.

A seleção verde e amarela seguiu pecando na finalização. O pivô Ferrão, quase na pequena área, mandou por cima do gol. Já Pito driblou Sarmiento pela esquerda, mas ficou sem ângulo e acertou novamente a trave. Aos 17 minutos, enfim, a recompensa veio pela insistência. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Pito tabelou com o fixo Marlon e cruzou rasteiro para Ferrão concluir de carrinho, descontando para o Brasil.

Intervalo de jogo e a Seleção de Futsal está sendo derrotada pela a Argentina por 2 a 1. Vamos em busca da virada!!



🇧🇷 1x2 🇦🇷 | #FutsalBrasil #FutsalWC



Foto: Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/57UPnGjUhk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 29, 2021

O segundo tempo foi quase todo jogado na metade argentina da quadra. O pivô Rocha e Ferrão testaram Sarmiento, que salvou os hermanos. Aos 15, Ferrão dominou na entrada da área, girou e bateu rente à trave. A três minutos do fim, o técnico Marquinhos Xavier adotou a estratégia do goleiro-linha para ter mais um homem apoiando o ataque, mas não foi suficiente para superar a marcação adversária.

O Brasil é o maior campeão mundial no futsal. São sete títulos desde 1982, quando o torneio era organizado pela Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), mais cinco a partir de 1989, ano em que o evento passou a ser realizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). A última taça veio em 2012, na Tailândia. Na edição passada da Copa do Mundo, na Colômbia, a seleção brasileira caiu nas oitavas de final para o Irã.