Santos anuncia a contratação do técnico Fábio Carille

Fábio Carille é o novo comandante da equipe de futebol profissional do Santos. O Peixe anunciou nesta quarta-feira (8) a contratação do treinador, de 47 anos, com vínculo até o final do ano que vem. Ele assinará contrato na próxima quinta-feira (9), quando será apresentado oficialmente em entrevista coletiva que será concedida na Vila Belmiro, às 11h30 (horário de Brasília).

Junto com ele chegam ao grupo o auxiliar Leandro Silva, o analista Dênis Lupp e o preparador físico Walmir Cruz.



Fabio Carille já estreia no próximo sábado (11). O adversário será o Bahia, na Vila Belmiro, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Junto com o técnico chegam ao clube santista o auxiliar técnico Leandro Silva, o analista de desempenho Dênis Lupp e o preparador físico Walmir Cruz.

Carille chega para substituir Fernando Diniz, que foi demitido no último domingo (5) após o Santos perder para o Cuiabá por 2 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Natural de São Paulo (SP), Fábio Carille teve o trabalho de maior destaque no Corinthians, clube no qual foi campeão Brasileiro em 2017, além do tricampeonato paulista em 2017, 2018 e 2019. O último trabalho do paulista foi no Al-Ittihad (Arábia Saudita).