São Paulo e América-MG empatam em 0 a 0 pelo Brasileiro

O São Paulo e o América-MG ficaram no 0 a 0, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro disputada nesta quarta-feira (22) no estádio do Morumbi.

Com o resultado, o Tricolor ficou na 12ª rodada da competição com 26 pontos, enquanto o Coelho conseguiu deixar a zona do rebaixamento, alcançando a 16ª posição com 23 pontos.

No próximo final de semana as equipes jogam pela 22ª rodada. Sábado, o São Paulo recebe o líder Atlético-MG. Um dia depois o América-MG recebe o Flamengo no Independência.