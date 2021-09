Série B: Remo supera Vitória de virada

O Remo derrotou o Vitória, de virada, por 2 a 1, na noite desta sexta-feira no estádio do Barradão e subiu para a 11ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 30 pontos.

FIM DE JOGO, VITÓRIA DO LEÃO AZUL! Com gols de Marcos Júnior e Lucas Tocantins, o Mais Querido consegue importante vitória na Bahia! 💪



BORA, LEÃOOOOOOOOO!!!! 🦁



📸 Samara Miranda/Remo #OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB #VITxREM pic.twitter.com/z5v6HMvNy2 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) September 11, 2021

Com o revés na partida da 23ª rodada da competição, o Leão da Barra permanece na zona do rebaixamento, na 17ª posição com 23 pontos.

A equipe da casa abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Marcinho recebeu de Bruno Oliveira, se livrou de Thiago Ennes e chutou de esquerda.

Porém, na etapa final o Leão da Barra virou o marcador com gols do volante Marcos Júnior, aos 16 minutos, e do atacante Lucas Tocantins, aos 43 minutos.

O Remo volta a entrar em campo pela competição na próxima quinta-feira (16), contra o Avaí, enquanto o Vitória joga um dia depois, contra o Brusque.