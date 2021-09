Série D: Bangu e Joinville empatam em 1 a 1

Tudo igual no confronto de ida entre Bangu e Joinville (JEC) pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com um tempo para cada equipe e arbitragem polêmica, os times deixaram o Estádio de Moça Bonita com 1 a 1 no placar e agora definem a vaga para as oitavas de final no próximo sábado (18), às 15h, na Arena Joinville.

Líder do Grupo 8 na primeira fase, invicto e com a melhor defesa da competição, o JEC começou o jogo com maior posse de bola e pressionando o adversário, mas a primeira grande chance foi do Bangu. Em contra-ataque, Rafael Carioca invadiu a área e chutou de canhota, por cima do gol de Rafael Pascoal.

Depois do susto, o Joinville conseguiu neutralizar as investidas do Bangu e dominou completamente o primeiro tempo, criando muitas oportunidades. No entanto, o gol só saiu aos 46 minutos, em cobrança de escanteio de Chrystian que Fernando completou de cabeça para abrir o placar. Apesar da vitória parcial, o time de Santa Catarina poderia ter saído para o intervalo com vantagem maior.

O árbitro Ronei Candido Alves deixou de marcar um pênalti a favor do Joinville aos 23 minutos, quando apontou falta de Paulo Victor fora da área, mas a infração ocorreu dentro da área do Bangu. Logo depois, aos 27 minutos, Renan Oliveira completou desvio após cobrança de escanteio e botou a bola para dentro do gol, mas a arbitragem assinalou impedimento inexistente.

Precisando reagir, o Bangu voltou para o segundo tempo com outra postura, pressionando o Joinville no campo de defesa. A equipe de Moça Bonita logo chegou ao empate. Boa jogada de Luis Araújo pela direita. O camisa 10 passou a Rochinha, que encontrou Rafael Carioca sozinho na pequena área para deixar tudo igual, aos 13 minutos.

No minuto seguinte ao empate, o Bangu teve a chance da virada com Rochinha. Ele entrou sozinho na cara do goleiro Rafael Pascoal, mas perdeu a oportunidade. Mesmo melhor na etapa complementar, o time da casa não conseguiu furar a defesa visitante novamente e o jogo terminou no 1 a 1.