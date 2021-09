Silvana Fernandes fatura bronze na estreia do parataekwondo em Tóquio

A paraibana Silvana Fernandes faturou, nesta sexta-feira (3), medalha de bronze na categoria até 58Kg, da classe K44 no parataekwondo, modalidade estreante no Jogos de Tóquio (Japão). A conquista da brasileira veio após vitória contra a turca Gamze Gurdal por 26 a 9, no Centro de Convenções Makuhari, na cidade de Chiba. A classe K44 agrega atletas com amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão, dismelia unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho nos membros inferiores. A última brasileira a estrear na modalidade será Débora Bezerra de Menezes, à 1h30 (horário de Brasília) deste sábado (4).

VOCÊ ACHA QUE ACABOU? POIS NÃO ACABOU! Silvana Fernandes conquista o bronze para o Brasil no #Parataekwondo categoria até 58kg, classe K44. Parabéns! pic.twitter.com/zv5jle3TlT — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 3, 2021

O parataekwondo brasileiro já havia garantido ontem (2) um ouro com o paulista Nathan Torquato, da categoria até 61kg (classe K44),

Por ser a quinta atleta mais bem ranqueada da competição, Silvana iniciou a trajetória na Tóquio 2020 nas quartas de finais. A adversária foi a norte-americana Brianna Salinaro, que foi derrotada por 15 a 2. Em seguida, a atleta de 22 anos perdeu para a dinamarquesa Lisa Gjessing por 8 a 6. Consequentemente, em seguida, foi para a disputa do bronze.

Natural de São Bento (PB), a atleta tem má formação congênita no braço direito e iniciou no esporte paralímpico aos 15 anos, no atletismo. Entretanto, em 2018, ela conheceu o parataekwondo pela internet e começou a praticá-lo. No ano seguinte, a paraibana foi convocada pela seleção brasileira pela primeira vez.