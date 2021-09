Surfe: falta de boas ondas adia início do WSL Finals

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) anunciou que não haverá disputas no primeiro dia da janela de competições (que vai até o dia 17) do WSL Finals, etapa realizada em San Clemente, Califórnia (EUA), e que definirá o grande campeão do Circuito Mundial de Surfe.

The #ripcurlwslfinals are OFF for the day.

For more info on the forecast ahead, tune in to Dawn Patrol on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@ripcurl pic.twitter.com/SIe4AdDCUa — World Surf League (@wsl) September 9, 2021

A justificativa para o adiamento do início das disputas é a expectativa de que comece uma grande ondulação na região nos próximos dias, o que beneficiará muito a dinâmica do evento, que deve transcorrer em apenas um dia.

“Olhando para a previsão, definitivamente teremos ondas realmente boas para este evento”, disse a vice-presidente sênior de Tours da WSL, Jessi Miley-Dyer. “É tão bom estar de volta a Trestles, essa onda é incrível, é uma onda de alto desempenho. Então, vamos esperar as condições perfeitas. Há um swell muito bom vindo no domingo, segunda e terça-feira”, declarou a dirigente.

O Brasil chega forte à competição, com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo ocupando as posições mais altas do ranking masculino da WSL (Liga Mundial de Surfe) e a gaúcha Tatiana Weston-Webb sendo a vice-líder entre as mulheres.