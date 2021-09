Tênis de mesa: Eric Jouti alcança fase principal do WTT Star Contender

Eric Jouti se classificou para a fase principal do torneio individual do WTT Star Contender de Doha de tênis de mesa. Nesta terça-feira (21), na rodada 3 do evento, após estar perdendo para o francês Bastien Rembert (217º no ranking mundial), o brasileiro conseguiu a virada para fechar o jogo em 3 sets a 2 (4/11, 7/11, 11/5, 11/8 e 12/10).

Eric Jouti consegue virada espetacular em jogo decisivo e avança para fase principal do WTT Star Contender



➡ https://t.co/1ymi5zYRp1 pic.twitter.com/hCa27RFnDI — CBTM (@CBTM_TM) September 21, 2021

Na rodada anterior, o brasileiro já havia vencido Beh Kun Ting (420º), de Singapura, por 3 a 2 (10/12, 11/7, 11/7, 9/11 e 11/5). Na fase principal do torneio, Jouti enfrenta na próxima quarta-feira (22), a partir das 5h30 (horário de Brasília), o eslovaco Lubomir Pistej (68º).

Além de Eric Jouti, o Brasil é representado no evento por Vitor Ishiy, Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi.