Andressa Alves e Ana Vitória são convocadas para seleção feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (8), a convocação das meio-campistas Andressa Alves, da Roma (Itália), e Ana Vitória, do Benfica (Portugal), para defenderem a seleção nos amistosos diante da Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, em Sydney.

Andressa Alves e Ana Vitória são convocadas para defender a #SeleçãoFeminina 🇧🇷



📷 Mariana Sá / CBF pic.twitter.com/ar2n1vQsk2 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 8, 2021

Elas foram chamadas para substituírem a defensora Rafaelle, do Changchun Dazhong, e a atacante Bia Zaneratto, do Wuhan Xinjiyuan. “Devido às políticas sanitárias de retorno para a China, com a necessidade de quarentena de 28 dias, a comissão técnica e as atletas entenderam que, para preservar a saúde mental e física, a convocação neste momento seria inviável”, diz a CBF em comunicado.

Este será o primeiro encontro entre Brasil e Austrália desde a disputa da Copa do Mundo de 2019 (França), quando a equipe da Oceania venceu por 3 a 2 em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos.

Agora, a Austrália se prepara para receber a próxima edição da Copa do Mundo de futebol feminino, que sediará em conjunto com a Nova Zelândia, em 2023.