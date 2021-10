Campeonato Inglês: com público, volta vantagem de jogar em casa

A vantagem de jogar em casa parece estar de volta ao Campeonato Inglês, agora que o retorno do público trará uma sensação de normalidade ao esporte após uma temporada que contrariou as tendências na primeira divisão do futebol nacional.

Como a maior parte da temporada passada foi disputada em estádios vazios por causa das restrições da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o equilíbrio se alterou a tal ponto que as vitórias no campo rival superaram as vitórias em casa, uma situação inédita na elite do futebol inglês.

Após sete rodadas da nova temporada, estatísticas compiladas pela Nielsen Gracenote mostram que os times que jogam diante de seus torcedores têm mais chances de vencer.

Das 70 partidas disputadas até agora, 40% resultaram em vitórias em casa e 31% em vitórias no campo rival.

É uma diferença acentuada da mesma fase da temporada anterior, na qual 46% dos jogos foram vencidos por times visitantes (um padrão que se manteve até o fim, com vitórias no campo rival compondo 40% dos resultados e 38% de vitórias em casa).

Foi a primeira vez nas quatro divisões inglesas em que uma temporada teve mais vitórias no campo rival do que em casa.

O efeito nivelador dos estádios vazios foi considerado um fator de peso, mas agora que as restrições da Inglaterra foram suspensas o clima dos jogos voltou ao normal.

“Com a volta do público, os resultados voltaram a níveis pré-covid, com 40% [das partidas] vencidas por times da casa e 31% por visitantes”, explicou Simon Gleave, chefe de análises esportivas da Nielsen Gracenote, à Reuters nesta terça-feira (5).