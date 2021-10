Caxias e ABC não movimentam o placar pelas quartas de final da Série D

Continuando uma tendência de poucos gols na abertura das quartas de final da Série D, Caxias e ABC empataram por 0 a 0 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida que teve transmissão da TV Brasil. A fase mais importante da competição, que define os classificados à Série C de 2022, segue tensa. Apenas a Aparecidense conseguiu abrir vantagem na partida de ida. Todos os outros confrontos vão para o segundo jogo com os times igualados. No caso de Caxias e ABC, o duelo decisivo será no próximo domingo (17), às 17h30. Quem vencer avança e em caso de novo empate a vaga será decidida nos pênaltis.

A tarde fria na serra gaúcha se traduziu em um jogo de poucas chances. Caxias e ABC se estudaram bastante durante toda a partida e não arriscaram muito. Os goleiros Marcelo Pitol (Caxias) e Wellington (ABC) pouco trabalharam. O ABC apareceu bem no início do segundo tempo, quando o chute de Marcos Antônio foi espalmado por Pitol. Já o Caxias perdeu grande chance aos 43, quando Bruno Ré emendou de carrinho, de frente para o gol, jogando a bola para fora. Houve princípio de confusão entre os jogadores após o apito final, logo controlado.

No jogo da volta, no Frasqueirão, o ABC terá o apoio da torcida, assim como aconteceu com o Caxias no Estádio Centenário. Nos nove jogos em que foi mandante nesta Série D, o time só foi derrotado uma vez, pelo Atlético-CE, pela quarta rodada do grupo 3, em 27 de junho.

Ambos os times têm histórico vasto de participação na Série C. O Caxias disputou por 16 vezes a competição, a última em 2015. O ABC esteve na terceira divisão nacional por 11 vezes, a última em 2019. A equipe potiguar inclusive tem um título da C, em 2010.