City e Liverpool empatam em 2 a 2 em jogo eletrizante no Anfield

O Manchester City saiu duas vezes atrás no placar, mas empatou em 2 a 2 com o Liverpool neste domingo (3), em um empolgante confronto pelo campeonato inglês, em Anfield.

Todos os quatro gols saíram no segundo tempo. Sadio Mané colocou o Liverpool na frente antes de Phil Foden empatar apenas para Mohamed Salah restaurar a vantagem da equipe da casa.

Mas o empate de Kevin De Bruyne a nove minutos do final garantiu o empate e deixou o Liverpool em segundo lugar com 15 pontos, um atrás do líder Chelsea. O City de Pep Guardiola está em terceiro lugar com 14 pontos, empatado com Manchester United, Everton e Brighton & Hove Albion.

O City olhará para trás com pesar por não ter aproveitado mais o domínio do primeiro tempo, quando os visitantes dominaram a equipe de Juergen Klopp.

Um drible de Bernardo Silva criou uma chance para Foden aos 21 minutos, mas seu chute foi direto para Alisson, que desviou.

O City pediu a marcação de um pênalti quando Milner pareceu empurrar Foden, mas o pedido foi rejeitado pelo árbitro Paul Tierney, na primeira de várias decisões que irritaram Guardiola.

O Liverpool sobreviveu ao intervalo sem sofrer gols e saiu para o segundo tempo determinado a mudar o ritmo do jogo. Fez exatamente isso quando Salah escapou de João Cancelo e enfiou a bola para Mané, que disparou com confiança.

Mas o City empatou 10 minutos depois, quando Gabriel Jesus saiu da direita, tirou quatro defensores do Liverpool antes de encontrar Foden, que chutou no canto inferior da rede.

O gol que restaurou a liderança do Liverpool foi de rara qualidade. Salah entrou na área passando por Cancelo e Aymeric Laporte antes de marcar pelo sétimo jogo seguido.

Mas mais uma vez o City respondeu, com Foden novamente encontrando espaço no lado esquerdo, desta vez, puxando a bola de volta para a entrada da área para Kevin De Bruyne, cujo chute desviou ligeiramente em Joel Matip e bateu Alisson.