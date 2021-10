Elite do tiro com arco paralímpico disputa campeonato nacional

O Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo recebe, entre sexta-feira (8) e sábado (9), o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Além da definição do campeão brasileiro, os arqueiros paralímpicos brigarão por uma das 12 vagas para a seleção brasileira que estará no Mundial de fevereiro.

Dos 30 participantes do evento em São Paulo, quatro representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio: Fabíola Dergovics, Andrey Muniz, Hélcio Luiz e Heriberto Rocca.

Para o Mundial de 2022, que ocorrerá em Dubai entre 18 e 27 de fevereiro, serão distribuídas 12 vagas à seleção titular. Além disso, 11 vagas para suplentes estão em disputa. Esse grupo será formado por três do composto masculino open e três suplentes, dois do composto feminino open e dois suplentes, três do recurvo masculino open e três suplentes, dois do recurvo feminino open e dois suplentes, um W1 masculino e um suplente, e um W1 feminino.