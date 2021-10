Empatados no G4, Fortaleza e Flamengo se enfrentam no Castelão

Empatados no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (9) na Arena Castelão. Na última quarta (6), o Leão do Pici venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã. Já o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Bragantino no interior de São Paulo. As duas equipes somam os mesmos 39 pontos na tabela, mas os cariocas têm três jogos a menos que os cearenses. O embate, a partir das 19h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Mário Silva, reportagem Rodrigo Ricardo e plantão Bruno Mendes.

Os donos da casa não contarão com o zagueiro Marcelo Benevunto, suspenso por cartão amarelo, que tem sido um dos trunfos nas bolas aéreas, segundo o técnico argentino Pablo Vojvoda.

“Nessa parte específica, da bola parada, a comissão técnica é a responsável e estamos conseguindo nossos objetivos”, disse o treinador em coletiva, sem mencionar o substituto para a posição de Benevenuto.

Na manhã desta sexta-feira, em Atibaia, o Mengão concluiu a preparação para a partida contra o Fortaleza pelo @Brasileirao. 🔛 #VamosFlamengo



📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/LPsIUqB7B5 — Flamengo (@Flamengo) October 8, 2021

No primeiro turno, o Flamengo venceu o Fortaleza em casa, por 2 a 1. Neste domingo (10), o técnico Renato Gaúcho terá de lidar com desfalques de peso. Assim como na última quarta (6) , o time carioca não terá em campo Gabigol, Éverton Ribeiro, o uruguaio Arrascaeta e o chileno Isla. Todos estão servindo às suas respectivas seleções nacionais nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

“É um problema que a gente vai . Temos os convocados e também temos jogadores no departamento médico. Então muitas vezes, se precisa improvisar, coisa que eu não gosto”, revelou o treinador do Rubro-Negro.