Gabriel Pec revela mudança no ambiente do Vasco com a chegada de Diniz

“O Vasco sobe”. Este é o mantra da torcida cruzmaltina na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O desânimo após a derrota para o Avaí por 3 a 1, a queda do técnico Lisca e a tristeza de um time que não reagia no campo, e dificilmente teria condições de subir na tabela, deram lugar à esperança e confiança.

Com Fernando Diniz o Vasco está invicto. São cinco jogos, dois empates e três vitórias consecutivas. Desde a primeira partida, contra o CRB, o time mostrou evolução. Jogadores que estavam sem perspectiva dentro do elenco ganharam novas chances e corresponderam, como Riquelme, Bruno Gomes, Andrey e Gabriel Pec. O atacante, inclusive, marcou o segundo gol da vitória sobre o Goiás e deu a assistência para Ricardo Graça anotar contra o Confiança. Ele admitiu a mudança na equipe com Diniz.

Fala, Gabriel Pec:



“Venho trabalhando forte, o professor me dá bastante confiança, conversa comigo. Reserva ou titular, vou entrar, dar o meu melhor e tentar ajudar o Vasco."



📸 Rafael Ribeiro/Vasco #VascoDaGama pic.twitter.com/608phKLMlp — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 6, 2021

“O que mudou com a chegada do Diniz foi que ele implementou desde que ele chegou que a gente só pode falar aqui dentro em acesso, em subir. Isso é muito importante porque a gente fica pensando positivamente. Nos jogos, ele implementou um trabalho novo e está dando muito certo. Agora é continuar trabalhando com os pés no chão, mas o mais importante é sempre pensar no acesso e pensar positivamente que o Vasco vai subir”.

Mesmo em evolução dentro da Série B, o time ainda não entrou no G4. Atualmente, a equipe está cinco pontos atrás do Goiás, quarto colocado, com 48 pontos. Na última terça-feira (05), o Esmeraldino perdeu para o Náutico. Na sexta-feira, Botafogo e CRB, que também possuem 48 pontos, se enfrentam. Se houver algum vencedor neste confronto e o Vasco derrotar o Sampaio Corrêa, o cruzmaltino fica a apenas dois pontos do G4. Gabriel Pec admite que dá “aquela secada” nos rivais.

“Claro que eu assisto, são nossos adversários e a gente vai acabar jogando contra eles. Eu fico secando, dentro de mim tem um coração vascaíno. Estou aqui desde pequeno, então eu torço bastante pelo Vasco. Antes de mais nada a gente tem que focar no nosso, fazer nossas vitórias, nossos jogos e também pensar nos adversários, mas o mais importante no momento é a gente se fechar e ganhar nossos jogos”.

O Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado (09/10), às 21h, no Castelão (MA). Fica a expectativa de um possível retorno de Andrey, que sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Goiás e voltou a treinar nesta semana. Sarrafiore vai passar por cirurgia após lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não deve mais atuar pelo clube, uma vez que está emprestado pelo Internacional até o fim de 2021.