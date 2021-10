Grêmio anuncia Vagner Mancini como novo treinador

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (15) a contratação do técnico Vagner Mancini para o lugar de Luiz Felipe Scolari, demitido após a derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro no último domingo (10).

Vagner Mancini é o nosso novo técnico!

Campeão do #Gauchão e da @LibertadoresBR, em 95, como jogador do Tricolor, e com um título da @CopadoBrasil, em 2005, no currículo de treinador, ele assume a casamata do Imortal pela 2ª vez.



Seja bem-vindo, Mancini!https://t.co/AK494t3gWs pic.twitter.com/uzTOUff4Rv — Grêmio FBPA (@Gremio) October 15, 2021

Mancini, que acertou até dezembro de 2022, será acompanhado pelo auxiliar técnico Regis Angelis, pelo analista de desempenho Claudio Andrade e pelo auxiliar de preparação física, Lucas Itaberaba.

Esta é a segunda passagem do treinador pelo Tricolor Gaúcho. Na primeira, em 2008, ele comandou a equipe em cinco partidas do Campeonato Gaúcho e uma da Copa do Brasil. Além disso, ele defendeu o Grêmio como jogador, fazendo parte da equipe campeã da Copa Libertadores e do Gauchão de 1995.

Em sua primeira entrevista como novo comandante do time de Porto Alegre, Mancini expressou toda a sua alegria por assumir este posto: “Não tenha dúvidas de que o que pesou foi o conhecimento que tenho do grupo do Grêmio. Não vive um bom momento, mas tem condições de começar uma reação, que precisa ser incrível a partir de domingo. O que me fez aceitar? O tamanho do clube. Falo com muito orgulho que já vesti esta camisa e participei de conquistas”.