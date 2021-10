Inglês: com gol de Jorginho, Chelsea vence Newcastle e mantém ponta

Contando com um gol do brasileiro Jorginho, o Chelsea derrotou o Newcastle por 3 a 0, neste sábado (30) no estádio de St. James Park, para permanecer na liderança do Campeonato Inglês. Os outros dois gols dos Blues saíram dos pés do lateral Reece James.

Os donos da casa conseguiram resistir por 65 minutos antes de James marcar com a perna esquerda, e depois ampliar com um chute firme de direita, na mesma parte da rede, 12 minutos depois, acabando com as esperanças do Newcastle.

O meio-campista brasileiro, naturalizado italiano, Jorginho converteu um pênalti aos 36 minutos do segundo tempo, enfatizando o domínio do time comandado pelo técnico alemão Thomas Tuchel, que não poderia ter tido um dia melhor após o Manchester City e o Liverpool perderem pontos de maneira surpreendente.

Para o Newcastle, que finalmente conseguiu um chute na direção do gol aos 38 minutos da etapa final, foi mais um jogo em que as suas fraquezas ficaram dolorosamente aparentes.

O Newcastle ainda não venceu em 10 rodadas nesta temporada (a terceira vez que isso aconteceu na história do clube).

O Chelsea lidera o Campeonato Inglês com 25 pontos, três a mais do que o Liverpool e com cinco a mais do que o Manchester City.