Jogos Universitários têm dia de modalidades coletivas

A terça-feira (12) dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) está sendo de esportes coletivos. As quadras de Brasília recebem as primeiras partidas de vôlei, futsal, handebol e basquete.

No voleibol feminino, as equipes foram divididas em 5 grupos. Quem briga pelo bicampeonato na modalidade é a Unifor, do Ceará. Já no masculino as equipes se enfrentam em 6 grupos e a UNOESC, de Santa Catarina, é a atual campeã.

No futsal feminino são 19 equipes divididas, e quem defende o título é a UNIP, de São Paulo. Com 25 equipes, o futsal masculino conta com 7 grupos, e a última vencedora da modalidade nos Jogos Universitários foi a ESMAC, do Pará.

Já o basquete feminino conta com 16 equipes divididas em quatro grupos, enquanto a disputa masculina conta com 19 times divididas em cinco chaves. Entre as mulheres, a Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, é atual campeã, mas não veio para a disputa desta edição. No masculino, é a UNICESUMAR, do Paraná, que busca o bicampeonato

No handebol feminino 17 universidades foram separadas em cinco grupos, mas a atual campeã UNICESUMAR não veio ao evento. No masculino, 21 equipes disputam o título e a Universidade de Guarulhos, de São Paulo, briga pelo bicampeonato.

A 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foi aberta na última segunda-feira (11) em Brasília. O evento volta a ocorrer na capital federal após 15 anos. A competição deve receber cerca de 4,5 mil participantes até o dia 18 de outubro, entre atletas, comissões técnicas, árbitros e voluntários.

A competição reúne atletas de 400 instituições de ensino do país. As disputas estão divididas em três categorias: esportes convencionais (atletismo, natação, futsal, judô, xadrez, entre outras), paradesportivas e jogos eletrônicos (Fifa, pôquer, Free Fire, entre outros).