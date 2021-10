São José Futsal-SP recebe Marechal-PR no 1º duelo das oitavas da LNF

A cidade de São José dos Campos (SP) recebe neste sábado (23) o primeiro jogo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O São José, time anfitrião, encara o Marechal-PR, às 11h (horário de Brasília), com presença de torcida no Ginásio Tênis Clube. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A entrada será gratuita, com limite de 50% da capacidade do local - o equivalente a mil torcedores. Entre as exigências para entrar no ginásio está a apresentação de comprovante vacinal completo contra covid-19; ou da primeira dose, acompanhado de um resultado negativo de teste tipo PCR antes do jogo (vale também teste de antígeno realizado até 24 horas antes do jogo).

No jogo de hoje (23), o São José não poderá contar com Filipinho (ala), Bob (pivô) - ambos lesionados - e nem com Ronney (ala) que cumpre suspensão. O técnico Douglas Navas espera o aval do departamento médico para decidir se poderá escalar o ala Mendonça para o duelo deste sábado.

“Minha expectativa é a melhor possível, nós fizemos uma boa primeira fase, com todo o respeito à equipe do Marechal que também fez uma grande primeira fase. Nós vamos para cima, para a vitória, para reverter a vantagem que eles têm no segundo jogo, caso haja dois empates, ou dois vitoriosos em cada jogo. Estamos fortes e preparados”, afirmou o treinador dos joseenses, que encerraram a primeira fase na 10ª posição.

Do outro lado da quadra estará o Marechal, com uma equipe reformulada após o término a fase classificatória, na qual terminou em oitavo lugar. Na semana passada, o time ganhou o reforço do ala canhoto Leozinho, de 22 anos, e do pivô Caio, de 21, também canhoto. Ambos se destacaram na Série Prata do Campeonato Paranaense.

Leozinho, artilheiro com 16 gols na Série Prata, foi relacionado para o duelo de hoje, assim como os alas Luan e Dickson. O fixo Sidney está confiante em um bom resultado para abrir vantagem no jogo da volta em casa.

"Sabemos das dificuldades, é o primeiro jogo fora de casa, e o segundo será nos nossos domínios. A gente tem que fazer uma maravilhosa partida para que a gente possa levar essa vantagem para decidir semana que vem em casa”, projetou o jogador.

Classificação às quartas

De acordo com o regulamento da LNF 2021, quem conseguir duas vitórias ou um empate avança às quartas de final. No caso de dois empates ou vitórias alternadas, a definição da vaga ocorrerá após prorrogação.Serão 10 minutos suplementares, divididos em dois tempos de 5 minutos, sem intervalo, com inversão de lados. Se o empate permanecer, avança a equipe com melhor colocação na fase classificatória.