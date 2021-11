Brasileiro: Atlético-MG derrota Juventude e fica muito perto do título

Graças a uma grande atuação do atacante Hulk, o Atlético-MG derrotou o Juventude por 2 a 0, neste sábado (20) no estádio do Mineirão, e deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro.

💪🏽⚫⚪ FIM DE JOGO, MASSA! O ATLÉTICO VENCE O JUVENTUDE POR 2 A 0, COM RECORDE DE PÚBLICO NO NOVO @MINEIRAO, CHEGA À QUINTA VITÓRIA CONSECUTIVA E SEGUE LÍDER DISPARADO DO @BRASILEIRAO!



⚽️ Hulk marcou duas vezes para o Alvinegro.



⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxJUV 🏴🏳️ pic.twitter.com/1xtEbagqEw — Atlético 😷 (@Atletico) November 20, 2021

Após este triunfo o líder Galo alcançou 74 pontos. Para o Jaconero o revés representou a permanência com 39 pontos, muito perto da zona do rebaixamento.

A vitória do Atlético-MG foi construída graças a dois gols de Hulk no segundo tempo, um deles em cobrança de pênalti. Com estes gols o atacante chegou ao total de 14 e assumiu a artilharia isolada da competição.

Vitória importante

Quem também alcançou uma vitória importante foi o Grêmio, que bateu a Chapecoense por 3 a 1. Com esta vitória o Tricolor alcançou os 35 pontos, e passa a vislumbrar a saída do Z4.

Fim de jogo: Chapecoense 1x3 #Grêmio

Com gols de Lucas Silva, Thiago Santos e um contra, vencemos a Chapecoense fora de casa e concluímos mais uma missão importantíssima neste final de campeonato. Ainda temos mais 5 batalhas pela frente e, com o teu apoio, seguimos!

⚽🇪🇪 #ACFxGRE pic.twitter.com/52Rg7Vn2kn — Grêmio FBPA (@Gremio) November 20, 2021

Os gols do Grêmio foram marcados por Thiago Santos, Lucas Silva e Laércio (contra). Já o gol contra de Bruno Cortez descontou para o Verdão do Oeste.

Triunfo no Castelão

Jogando no estádio do Castelão o Fortaleza superou o Palmeiras por 1 a 0 graças a gol de Robson.

FIIIIIIIIIIIIM DE JOGO! VITÓRIA DO LEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! COM GOL DE ROBSON, VENCEMOS O PALMEIRAS POR 1 A 0! +3 PONTOS NA CONTA E CHEGAMOS AOS 52 NO BRASILEIRÃO! #FORxPAL pic.twitter.com/FmwqXv8SzG — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) November 21, 2021

Após o seu último jogo com a equipe principal antes da disputa da final da Taça Libertadores, o Verdão ficou na 3ª posição com 58 pontos. Já o Tricolor do Pici é o 4º após a vitória, com 52 pontos.