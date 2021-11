Flamengo enfrenta Atlético-GO tentando manter sonho do Brasileiro vivo

O Flamengo recebe o Atlético-GO, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), sabendo que não pode desperdiçar pontos no jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro caso queira manter vivo o sonho de conquistar o título da competição.

Este é um dos dois confrontos a menos que o Rubro-Negro tem em relação ao líder Atlético-MG. E, em caso de vitória, o time da Gávea assumirá a vice-liderança do Brasileiro e ficará a 9 pontos do Galo, mas com uma partida a menos.

Preparação concluída! Na tarde desta quinta-feira, o Mais Querido realizou o último treino antes da partida contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. #VamosFlamengo



📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/dhNHJIByvM — Flamengo (@Flamengo) November 4, 2021

O problema é que o Flamengo vem desperdiçando pontos importantes na corrida pelo título, como os dois que deixou de conquistar no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR na última terça-feira (2), após abrir vantagem de 2 a 0 no marcador.

A boa notícia é que o técnico Renato Gaúcho conta com importantes retornos para medir forças com o Dragão, o atacante Bruno Henrique, que retorna após cumprir suspensão, e os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio, que se recuperaram de problemas físicos. Vitinho, que deixou a partida com o Furacão com problemas musculares, está bem e pode ser opção.

Se o Flamengo sonha com o título, o Atlético-GO tem uma meta mais modesta, alcançar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Ocupando a 11ª posição com 37 pontos, o Dragão tem chances reais de chegar à competição continental.

Como fator de motivação, o time goiano tem um retrospecto recente positivo em confrontos com a equipe da Gávea no Brasileiro. Na última temporada, o Atlético-GO não perdeu do Flamengo na competição, com uma vitória de 3 a 0 em Goiânia e um empate de 1 a 1 no Rio. A partida desta sexta no Maracanã será o primeiro jogo entre as equipes na atual edição do torneio nacional.

Porém, para esta partida o técnico Eduardo Souza tem dois problemas, as ausências de Arnaldo e Ronald, que estão suspensos. Por outro lado, Willian Maranhão volta a ficar à disposição.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Atlético-GO com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: