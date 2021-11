Flamengo não passa de empate com a Chapecoense no Brasileiro

O Flamengo empatou em 2 a 2 com a Chapecoense, na noite desta segunda-feira (8) na Arena Condá, em jogo válido pela 30ª posição do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo na Arena Condá. O Flamengo empata em 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Brasileiro. Matheuzinho e Michael marcaram os gols rubro-negros. #CRF #VamosFlamengo



📸 @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/NEKFkFgVYh — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2021

Com este resultado o Rubro-Negro fica na 3ª posição da classificação, com 54 pontos, um a menos que o vice-líder Palmeiras e 11 a menos que o líder Atlético-MG (que tem um jogo a mais que o time da Gávea).

Mesmo com importantes desfalques, o Flamengo assumiu o controle das ações desde o início. Assim, conseguiu abrir o placar aos 25 minutos, quando Matheuzinho recebeu na direita, se livrou da marcação e bateu cruzado.

Porém, o time da casa acordou a partir daí e virou graças a dois gols de Kaio Nunes, aos 30 e aos 34 minutos. Mas o Flamengo conseguiu empatar antes do intervalo. Aos 40 minutos Gabriel Barbosa enfiou em profundidade para Michael, que partiu em velocidade, se livrou do goleiro e de um zagueiro com um drible e bateu livre para marcar um golaço.

A etapa final ficou mais marcada pela expulsão de Kaio Jorge, pelo lado do Verdão do Oeste, e de Everton Ribeiro, pelo Rubro-Negro.

O Flamengo volta a entrar em campo na quinta-feira (11), quando mede forças com o Bahia. Já a Chapecoense só joga novamente no domingo (14), contra o Juventude.