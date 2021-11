Fórmula 1: Hamilton larga na frente na prova classificatória de sábado

Lewis Hamilton aproveitou ao máximo um novo motor para bater o líder da Fórmula 1, Max Verstappen, com a volta mais rápida na qualificação para a corrida classificatória que decidirá o grid do Grande Prêmio de São Paulo, que acontece no domingo.

Hamilton foi dominante em todas as três etapas da sessão de sexta-feira (12) no circuito de Interlagos, com o piloto da Mercedes registrando um melhor tempo de 1min7s934.

O holandês Verstappen, da Red Bull, foi o segundo, 0,438s mais lento, uma margem considerável em uma das voltas mais curtas do calendário.

“Vamos lá”, exclamou Hamilton no rádio da equipe.

O britânico terá de cumprir uma penalidade de cinco posições no grid para a corrida principal de domingo, como resultado de sua mudança de motor, mas pode levar três pontos se vencer no sábado, com os três primeiros marcando em um sistema de 3-2-1.

A corrida classificatória de 100 km é a última de três em formato experimental nesta temporada, com as outras duas tendo ocorrido em Monza e Silverstone. Prevê-se que pelo menos seis sejam agendadas para 2022.

Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o terceiro mais rápido, com Sergio Perez, da Red Bull, ao lado na segunda fila.

“Lewis estava inalcançável hoje”, comentou Perez.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, começa em quinto lugar, à frente das duas Ferraris, de Carlos Sainz e Charles Leclerc, e das duas McLarens, de Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Fernando Alonso qualificou-se em 10º com a Alpine.