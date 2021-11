Jorginho desperdiça pênalti e Itália empata com Suíça

O meio-campista brasileiro naturalizado italiano Jorginho desperdiçou uma cobrança de pênalti no final da partida desta sexta-feira (12), e Itália e Suíça empataram por 1 a 1 no Grupo C das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no Estádio Olímpico, deixando os dois times com chance de qualificação automática para o Catar.

Com 15 pontos em sete jogos, a Itália lidera a chave no saldo de gols, à frente dos suíços, com a Irlanda do Norte em terceiro com oito pontos. O campeão do grupo garante vaga direta no Mundial. A Itália enfrenta a Irlanda do Norte em sua última partida de qualificação na próxima segunda-feira (15), enquanto a Suíça recebe a Bulgária, quarta colocada.

A Suíça abriu o placar logo no início, quando Noah Okafor, em sua primeira partida como titular da seleção, passou para Silvan Widmer marcar aos 11 minutos.

A Itália reagiu depois dos 30 minutos, através de uma falta bem cobrada que Giovanni Di Lorenzo cabeceou para o gol. Os italianos poderiam ter garantido os três pontos aos 45 do segundo tempo, mas o chute de Jorginho foi por cima do travessão e o jogo terminou empatado.