Muguruza vence Kontaveit e conquista WTA Finals pela primeira vez

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza conquistou seu primeiro título do torneio WTA Finals, na noite de quarta-feira (17), com uma vitória sobre a estoniana Anett Kontaveit por 6-3 e 7-5 em Guadalajara, no México.

Após trocarem quebras de saque no início da partida, a sexta cabeça de chave do torneio superou as defesas de Kontaveit para converter um break point no sétimo game.

Muguruza: "Overall I think it's the best year for me. I might not have won a Grand Slam, but I deeply feel like I've been happier and more stable, less dramatic, and in general very happy about it.”#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/OaLr5uolCt — WTA Insider (@WTA_insider) November 18, 2021

A estoniana cometeu quatro duplas faltas ao longo do primeiro set, conseguindo acertar apenas pouco mais da metade de seus primeiros saques e enfrentando dificuldades com erros.

Disputando a maior partida de sua carreira, Kontaveit recuperou fôlego na segunda parcial, convertendo um break point no sétimo game.

Mas ela não conseguiu manter o impulso, à medida que Muguruza se recusava a ceder e disparou um poderoso forehand no 10º game para empatar o placar e manter o set em aberto.

Muguruza, que conquistou quase 70% dos pontos em seu primeiro serviço durante a partida, novamente quebrou o saque de Kontaveit e encerrou a disputa, caindo na quadra com as mãos sobre o rosto antes de saudar sua adversária com um abraço na rede.

"Eu me lembro quando [Steve Simon, presidente-executivo do WTA] e eu estávamos no Aberto dos EUA e ele me disse que Guadalajara poderia ser uma possibilidade para as finais e eu disse 'Oh meu Deus, eu tenho que conseguir' e olhe agora, estamos aqui", disse Muguruza, antes de levantar o troféu Billie Jean King diante de uma multidão. "Para mim, foi um sonho que se tornou realidade jogar aqui", acrescentou a tenista bicampeã de torneios do Grand Slam.

* Reportagem adicional de Sudipto Ganguly, em Mumbai (Índia)