Neymar pode ficar afastado dos gramados por até oito semanas

O atacante Neymar, do PSG (França), desfalcará a equipe por um período de seis a oito semanas por causa de uma entorse no tornozelo sofrida durante a vitória de virada de 3 a 1 sobre o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês no último domingo (28), informou a equipe do brasileiro nesta segunda-feira (29).

“Os exames realizados na noite de ontem confirmam que Neymar Jr. sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com lesões ligamentares. Uma indisponibilidade de seis a oito semanas é esperada”, anunciou o PSG, acrescentando que a lesão será avaliada novamente em 72 horas.