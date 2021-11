Série B: Goiás vence Guarani e está de volta à primeira divisão 

O Goiás fez 2 a 0 no Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em jogo válido pela penúltima rodada da Série B na noite desta segunda-feira (22). Buscando garantir a vaga na elite do futebol brasileiro com um jogo de antecedência, o time visitante partiu com tudo para abrir o marcador. E conseguiu.

Logo aos sete minutos, o meia Elvis cobrou uma falta direto e venceu o goleiro Rafael Martins. Aos 28 minutos, o atacante Nicolas fechou o placar com um bonito gol de cabeça depois de cruzamento de Artur.

Com mais essa vitória, o time goiano chegou aos 64 pontos, na 3ª colocação, e não pode mais sair do G4. Dessa forma, além de Botafogo e Coritiba, também já está confirmado na Série A de 2022. Por outro lado, o Guarani perdeu três posições na tabela, caindo para o 7º lugar com 59 pontos.

AVISA LÁ QUE ELE VOLTOU!



Após a vitória de hoje, o @goiasoficial está de volta ao @Brasileirao! Já pode comemorar o acesso antecipado, torcedor Esmeraldino! pic.twitter.com/hpqnm83985 — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) November 23, 2021

Na última rodada, quatro times brigarão pela última vaga na elite. No domingo (28), o Guarani precisa vencer o Botafogo no Rio de Janeiro e torcer por derrota do Avaí (4º com 61 pontos), que pega o Sampaio Corrêa, em Florianópolis, e por empates do CRB (5º com 60 pontos) contra o Operário-PR, no Paraná, e CSA (6º com 59 pontos) contra o Brasil-RS, em Alagoas.

O Goiás fecha o torneio recebendo o Brusque na Serrinha também no domingo (28).