Vila Nova goleia e avança na Copa Verde

O Vila Nova garantiu a classificação para as semifinais da Copa Verde após golear o Aquidauanense por 7 a 0, na noite desta quinta-feira (4) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

CLASSIFICADOOOOOSSSSSSSSS!!!! 🇦🇹



Goleada do Tigrão no OBA e vaga garantida na semifinal da Copa Verde!



Gols marcados por Pedro Júnior (3x), João Pedro (2x), Rafael Silva e Breno.#VILxAQD - 7x0 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/bZOqKJMOSq — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) November 5, 2021

O Tigrão venceu com tranquilidade, mesmo jogando com a equipe reserva. No confronto de ida, a equipe goiana também triunfou, mas por 1 a 0. A vitória do Vila Nova nesta quinta foi garantida graças a gols de Rafael Silva, Breno, João Pedro (dois) e Pedro Júnior (três).

Na próxima fase da Copa Verde o Tigrão pega o Nova Mutum, que superou o Brasiliense nas quartas de final.