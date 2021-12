Campeonato Inglês: partida entre Everton e Burnley é adiada

Os casos do novo coronavírus (covid-19) e lesões na equipe do Everton forçaram a Premier League a aceitar um pedido de adiamento e suspender a partida contra o Burnley no chamado Boxing Day, dia 26 de dezembro, anunciou a liga nesta sexta-feira (24).

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning



