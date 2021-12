Cascavel sai na frente do Sorocaba na decisão da LNF

O Cascavel começou melhor a grande decisão da Liga Nacional de Futsal (LNF), ao derrotar o Sorocaba por 3 a 1, neste domingo (12) na Arena Sorocaba, no interior paulista. O confronto teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Os paranaenses têm o mando do jogo de volta, no próximo domingo (17), novamente às 11h, no ginásio da Neva, em Cascavel (PR), também com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Mesmo jogando fora de casa, os paraenses saíram na frente, quando Ernani marcou após rebote do goleiro. A partir daí o Magnus forçou em busca do empate, inclusive fazendo uso do goleiro-linha. Porém, quem conseguiu ampliar, já na etapa final, foi o Cascavel, novamente com Ernani, desta vez com um chute de longe.

Na sequência Leozinho descontou para o Sorocaba. Mas a reação parou por aí, pois Zequinha marcou o terceiro do Cascavel.

Melhores campanhas da competição

A decisão coloca frente a frente as duas melhores campanhas gerais da competição. Atual campeão e na busca do terceiro título, sendo o segundo consecutivo, o Magnus se classificou à quinta final de LNF em oito anos de existência com dez vitórias, cinco empates, três derrotas e índice técnico (média de pontos por jogo) de 1,95. O Cascavel, que chega à decisão pela primeira vez, alcançou 13 triunfos, com quatro igualdades, três revezes e 2,15 de índice técnico.