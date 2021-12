China prevê aumento de casos de covid-19 por causa de Jogos de Inverno

Organizadores da Olimpíada de Inverno de Pequim disseram nesta quinta-feira (23) que esperam um “certo número” de casos do novo coronavírus (covid-19) na China por causa da chegada de estrangeiros para o evento e pediram enfaticamente aos participantes que recebam vacinas de reforço por causa da disseminação da variante Ômicron.

Autoridades também procuraram amenizar as preocupações sobre os cuidados de saúde dos participantes decorrentes da covid-19, assim como as que vieram após um acidente no mês passado durante uma sessão de treino de luge em um local de competição de Pequim durante o qual um atleta polonês sofreu uma lesão grave na perna.

Nos Jogos, que devem acontecer entre 4 e 20 de fevereiro, todos os atletas, funcionários e pessoal relacionado estarão em uma bolha sanitária para conter a propagação do vírus na China, que tem algumas das restrições de covid-19 mais rígidas do mundo e praticamente tem conseguido conter surtos locais.

“Um número grande de pessoas de países e regiões diferentes virá à China e o fluxo de pessoas aumentará. Consequentemente, um certo número de casos positivos se tornará um acontecimento de alta probabilidade”, disse Han Zirong, vice-presidente e secretário-geral do comitê organizador de Pequim, em um briefing à imprensa.

Autoridades deram um relato detalhado sobre os profissionais e instalações medicinais disponíveis para o tratamento de casos de covid-19, lesões esportivas e cuidados médicos em geral, e expressaram a confiança de que os Jogos possam ocorrer apesar da altamente infecciosa Ômicron.