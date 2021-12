Fortaleza se classifica para sua primeira Libertadores

O Fortaleza fez história na noite desta sexta-feira (3) na Arena Castelão ao garantir a sua primeira classificação da história para a Copa Libertadores. A vaga na competição continental foi garantida após vitória de 1 a 0 sobre o Juventude em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ACABOOOOOOOOOOOOOOOOU! VENCEMOS O JUVENTUDE, POR 1 A 0, COM GOL DE DEPIETRI NUM CASTELÃO LOTADOOOOOO E ESTAMOS NA PRÉ-LIBERTADORES DA AMÉRICA! 😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/QY7SrfGezV — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 4, 2021

O gol da vitória foi marcado já na reta final do jogo, quando, aos 36 minutos o atacante argentino Depietri aproveitou saída errada do goleiro Douglas no tiro de meta e avançou sozinho para chutar cruzado e definir o jogo.

O resultado levou o Fortaleza aos 55 pontos, na 5ª posição, classificação que já garantiu a presença dos nordestinos na Copa Libertadores da América, faltando apenas a definição se será de forma direta na fase de grupos ou na etapa classificatória anterior.

TRICOLORES, É POR VOCÊS! ❤️ pic.twitter.com/SAiH84ZF7p — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 4, 2021

O Juventude continua correndo risco de ser rebaixado à Série B. Os gaúchos estão na 15ª posição com 43 pontos, a apenas três do Z4 e dois jogos para acabar a competição. O próximo jogo do Juventude será contra o São Paulo na segunda-feira (6) no Morumbi. No mesmo dia o Fortaleza volta a campo para visitar o Cuiabá.