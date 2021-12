FPF anuncia grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (13) os 32 grupos da edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Considerada o maior torneio de base do país, a Copinha reunirá 128 equipes dos 26 estados e do Distrito Federal, que atuarão em 32 sedes, distribuídas por 30 cidades paulistas. A cidade de São Paulo receberá jogos em três locais diferentes.

A competição terá início no dia 2 de janeiro e vai até dia 25, aniversário da capital paulista. A final faz parte das festividades da data. Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, serão mais de 3 mil atletas participando do evento, que é disputado desde 1969.

A Copinha, que é um torneio sub-20, não foi realizada em 2021 por conta da pandemia de covid-19. Por isso, a FPF autorizará, nesta edição, a participação de atletas nascidos em 2001 - que completarão 21 anos em 2022.

A última edição foi realizada em 2020. Na ocasião, o Internacional derrotou o Grêmio por 3 a 1, nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal. A final foi disputada no Pacaembu, que atualmente passa por reformas e não poderá receber a decisão em 2022.

Atual campeão, o Colorado está no Grupo 25, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, e terá pela frente Portuguesa, São Raimundo-RR e o anfitrião União Mogi. O Tricolor gaúcho, por sua vez, caiu no Grupo 10, em Jaú, ao lado de Castanhal-PA, Mixto-MT e do XV de Jaú, o time da casa.

Maior vencedor da Copa São Paulo, com dez troféus, o Corinthians terá São José dos Campos como sede. River-PI e Resende-RJ, além do local São José-SP, serão os adversários do Timão no Grupo 15. Já o Fluminense, que ao lado do Inter é o clube não paulista com mais títulos (cinco), jogará em Matão, contra Fast-AM, Jacuipense-BA e Matonense, no Grupo 6.

Confira os 32 grupos da Copinha de 2022

Grupo 1 (Votuporanga) - Votuporanguense, Bahia, Monte Azul-SP e Atlético-MT

Grupo 2 (Tanabi) - Tanabi, Vila Nova, Guarani e Aquidauanense-MS

Grupo 3 (Bálsamo) - Mirassol, Sport, Taguatinga e Confiança-SE

Grupo 4 (Lins) - Linense, Atlético-MG, Andirá-AC e Desportivo Aliança-AL

Grupo 5 (Franca) - Francana, Juventude, Ponte Preta e Confiança-PB

Grupo 6 (Matão) - Matonense, Fluminense, Fast-AM e Jacuipense-BA

Grupo 7 (Cravinhos) - Comercial-SP, Criciúma, Nova Iguaçu e Chapadinha-MA

Grupo 8 (Araraquara) - Ferroviária, Santos, Rondoniense e Operário-PR

Grupo 9 (Iacanga) - União Iacanga, Santa Cruz, Novorizontino e União ABC-MS

Grupo 10 (Jaú) - XV de Jaú, Grêmio, Castanhal-PA e Mixto-MT

Grupo 11 (São Carlos) - Sãocarlense, América-MG, São Carlos e Falcon-SE

Grupo 12 (Araras) - União São João, Athletico-PR, Velo Clube e Taquarussú-TO

Grupo 13 (Guaratinguetá) - Manthiqueira, Vitória, XV de Piracicaba e São José-RS

Grupo 14 (Taubaté) - Taubaté, Botafogo, Petrolina-PE e Aparecidense-GO

Grupo 15 (São José dos Campos) - São José-SP, Corinthians, River-PI e Resende-RJ

Grupo 16 (Suzano) - União Suzano, Fortaleza, Ituano e Concórdia-SC

Grupo 17 (Porto Feliz) - Desportivo Brasil, Goiás, Botafogo-SP e Iape-MA

Grupo 18 (Jundiaí) - Paulista, Ceará, São Bernardo FC e Bragantino-PA

Grupo 19 (Jaguariúna) - Jaguariúna, ABC, Red Bull Bragantino e Fluminense-PI

Grupo 20 (Itapira) - Itapirense, Cruzeiro, Retrô-PE e Palmas

Grupo 21 (São Caetano do Sul) - São Caetano, São Paulo, Perilima-PB e CSE-AL

Grupo 22 (São Bernardo do Campo) - EC São Bernardo, Londrina, São Bento e Aster-ES

Grupo 23 (Osasco) - Audax-SP, Joinville, Santo André e Camaçariense-BA

Grupo 24 (Santana do Parnaíba) - Ska Brasil, Vasco, Rio Claro e Lagarto-SE

Grupo 25 (Mogi das Cruzes) - União Mogi, Internacional, Portuguesa e São Raimundo

Grupo 26 (Guarulhos) - Flamengo-SP, Avaí, Guarulhos e Santana-AP

Grupo 27 (Mauá) - Mauá, Atlético-GO, Mauaense e Volta Redonda

Grupo 28 (Diadema) - Água Santa, Palmeiras, Real Ariquemes-RO e Assu-RN

Grupo 29 (Barueri) - Oeste, Flamengo, Floresta-CE e Forte-ES

Grupo 30 (São Paulo) - Ibrachina, Náutico, Inter de Limeira e Serranense-MG

Grupo 31 (São Paulo) - Juventus, CRB, Portuguesa Santista e Canaã-BA

Grupo 32 (São Paulo) - Nacional-SP, Coritiba, Capivariano e Real Brasília