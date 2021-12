Grêmio e Bahia encerram Brasileiro no Z4 e estão na Série B

Grêmio e Bahia estão rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois tricolores se juntam a Chapecoense e Sport, que já haviam chegado na última rodada sem chances de evitar a queda. O Juventude e o Cuiabá, que ainda corriam risco de descenso, conseguiram resultados positivos e se mantiveram na elite. As definições ocorreram com os resultados dos jogos da 38ª rodada disputados na noite desta quinta-feira (9).

Juventude permanece na elite

O Juventude venceu por 1 a 0 o Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, e se manteve na Série A, encerrando a competição na 16ª posição com 46 pontos. O Timão criou muito pouco, mas teve um gol do centroavante Jô anulado pelo juiz aos 44 minutos da etapa inicial. O Timão acabou em 5º com 57 pontos e vai entrar na Libertadores da próxima temporada direto na fase de grupos. O gol foi marcado em cobrança de pênalti pelo meia Chico aos 37 minutos da etapa final após o lance ser analisado no vídeo pelo árbitro Rodolpho Toski Marques.

54/2º | Juventude 1x0 Corinthians



O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! #JUVxSCCP pic.twitter.com/YaUb2BZKet — E.C. Juventude (@ECJuventude) December 10, 2021

Grêmio vence Atlético, mas é rebaixado

Jogando em Porto Alegre, o Grêmio venceu o campeão Atlético-MG por 4 a 3. Mas, apesar do triunfo, os resultados paralelos não evitaram a queda do Tricolor Gaúcho à Série B com 43 pontos na 17ª posição. Os três primeiros gols do time do Rio Grande do Sul saíram antes dos 20 minutos de partida. Aos cinco, Douglas Costa achou um bom passe para o lateral Rafinha pela direita, que cruzou na medida para o centroavante Diego Souza balançar as redes de cabeça. Aos nove, após boa jogada de Douglas Costa e Diego Souza, o cruzamento chegou ao colombiano Campaz, que ampliou. Aos 19, Diego Souza fez o terceiro do time gaúcho em bela cobrança de falta.

Seis minutos depois, aos 25, o Galo descontou com o lateral-esquerdo Dodô. O segundo gol dos mineiros veio aos 34 minutos, quando o volante Lucas Silva perdeu a bola para Calebe, que achou um excelente passe para Vargas. O chileno deu um belo toque na saída do goleiro gremista. Aos 13 da etapa final, o atacante Ferreira deixou Douglas Costa muito bem posicionado para dominar e bater forte de esquerda. Aos 45, o Atlético-MG ainda fez mais um com o meia Hyoran em cobrança de falta para fechar o placar em Porto Alegre.

Bahia perde em Fortaleza e cai

O Fortaleza bateu o Bahia por 2 a 1 na Arena Castelão. O resultado rebaixou o Tricolor de Salvador à Série B em 2022, já que a equipe acabou o torneio na 18ª posição com 43 pontos. Os três gols foram marcados de pênalti. Para o Bahia, o meia Rodriguinho converteu aos 24 minutos. Aos 26, o tricolor de Salvador chegou a marcar outra vez, mas o lance foi anulado por impedimento. O meia Rodriguinho achou o centroavante Gilberto, que mandou para as redes, mas estava avançado em relação à linha de zaga do Leão do Pici. E, aos 52, o atacante Wellington Paulista deixou tudo igual, após infração confirmada pelo juiz Flávio de Souza com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Aos 33 da etapa final, Yago Pikachu marcou o gol que definiu a vitória cearense. O time da casa se classificou em 5º, somando 56 pontos, e estará na fase de grupos da Libertadores de 2022.

FIIIIIIIIIIIM DE JOGO! NO CASTELÃO LOTADO E COM A FESTA MAIS BONITA DO BRASIL, VENCEMOS O BAHIA, DE VIRADA, POR 2 A 1, CHEGAMOS AOS 58 PONTOS E FECHAMOS O BRASILEIRÃO COM CHAVE DE OURO! pic.twitter.com/74oaFKdlUr — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) December 10, 2021

Empate na Vila Belmiro

O Cuiabá empatou com o Santos por 1 a 1 na Vila Belmiro pela 38ª rodada da Série A. O gol dos visitantes foi marcado pelo zagueiro Marllon aos 15 minutos da etapa inicial. O empate do Peixe veio aos 29 minutos da etapa final com o atacante Lucas Braga. Com esse empate, o Dourado chegou aos 47 e finalizou a competição em 15º. O Peixe ficou em 10º, com 50 pontos, e disputará a Copa Sul-Americana de 2022.

ACABOU!!! CUIABÁ SEGUE NA SÉRIE A!! 🔰💪😂



É O DOURADO VALENTE GARANTIDO NA ELITE!!! SOLTA O GRITO, TORCEDOR!!!



SAN 1 X 1 CUI



⚽Marllon#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/byCQx6c7Ka — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 10, 2021

Sport e Athletico-PR cumprem tabela

Sport e Athletico-PR empataram em 1 a 1 na Arena Pernambuco no único jogo da 38ª rodada que não poderia alterar a situação de nenhuma das equipes na tabela de classificação. O Sport, já rebaixado há algumas rodadas, finalizou em 19º com 38 pontos. O Athletico-PR, já classificado à Libertadores da América de 2022 com o título da Copa Sul-Americana desse ano, acabou em 15º com 47 pontos. Quem abriu o placar foi o Sport com o atacante Mikael. Aos 28, ele recebeu cruzamento, girou sobre os zagueiros e fez. Aos 42, veio o empate, quando o lateral Khellven aproveitou rebote e deixou tudo igual.