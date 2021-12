Jogos de basquete do Flamengo terão Invasão Cultural

A Champions League, torneio continental masculino de basquete, começa hoje (10) à noite no Rio, com uma partida entre a equipe do Flamengo e do Boca Juniors, da Argentina. A abertura da temporada terá uma Invasão Cultural, com a participação de artistas da periferia do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, alguns já conhecidos do público. O Flamengo busca o bicampeonato na competição.

O show de abertura do jogo, previsto para as 18h30 no ginásio do Maracanãzinho, será do cantor Flávio Renegado, criado na comunidade de Alto Vera Cruz, na capital mineira. Afilhado artístico da cantora Elza Soares, com quem gravou Negão Negra. Renegado lançou recentemente o álbum 1221 e está rodando o Brasil com o show Renegado Samba Groove.

No intervalo do jogo, ocuparão o estádio os jovens do grupo Dois de Dança, que reúne oito bailarinos que vieram das favelas cariocas do Caju, Borel e Tabajaras. O show Pop Dance levará uma mistura de hip hop, funk e passinho para o público do Maracanãzinho.

O diretor-geral do projeto Invasão Cultural, Rafaello Ramundo, afirmou, em entrevista à Agência Brasil, que será uma invasão do bem. Serão, ao todo, 12 shows de novos artistas do cenário musical nacional, que se apresentarão também na abertura dos jogos do Flamengo pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), no ginásio do Maracanãzinho. “Nos intervalos, a gente tem as nossas companhias de dança se apresentando para as pessoas”. Além de levar entretenimento ao público, como acontece em arenas esportivas nos Estados Unidos, Ramundo destacou que o mais importante é que são artistas brasileiros voltando depois do forte impacto da pandemia da covid-19 na área da cultura nacional.

Cultura em ação

‘É a cultura funcionando, a gente vendo as pessoas trabalharem de verdade. É a apresentação de novos artistas nesse palco e também de dança, de todo um time que está por atrás. Nosso time de produção, de limpeza, de segurança, técnicos de som, iluminadores. É uma quantidade de gente envolvida nesse nosso sistema de cultura que está tão sofrido, mas que tem tanta força. Fico tão feliz de ver a quantidade de gente trabalhando para levar entretenimento de muita qualidade ao público que estará ali e quer se entreter”, destacou Ramundo. O diretor acrescentou que a Invasão Cultural é, na verdade, um presente para as pessoas, seja pela cultura, seja pelo que a cultura gera para a economia.

Rafaello Ramundo disse que o se deseja com a Invasão Cultural é que ela atenda a diversos perfis de público e de artistas. “A gente quer dar palco a essas pessoas, amplificar a voz delas, mesmo que seja dançando. Essa narrativa é uma invasão do bem”, reiterou. Ramundo lembrou que não só os dançarinos, mas também os músicos, vêm da periferia, do subúrbio.

Idealizado e produzido pela Santo Antônio Comunicação, empresa do grupo Novo Traço Entretenimento, o projeto é desenvolvido em parceria com o Clube de Regatas do Flamengo e a empresa de telefonia TIM, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Os shows serão transmitidos pela internet.

Na oitava rodada do NBB, no próximo dia 19, será a vez de Romero Ferro se apresentar antes da partida contra a Unifacisa. A ideia, disse Ramundo, é aproveitar não apenas a audiência do ginásio do Maracanãzinho, mas também o grande potencial das transmissões dos jogos pela TV e internet. Invasão Cultural tem a curadoria de Zé Ricardo, que também é diretor artístico do Palco Sunset, Espaço Favela e NAVE do Rock in Rio, além de ser o curador musical da Rio2C.

Calendário

O calendário das cinco primeiras apresentações do projeto no Maracanãzinho já está definido. Nesta sexta-feira, às 18h30, show de Renegado. No intervalo do jogo Flamengo e Boca Junior, apresentação de dança; no dia 19, às 17h, show de Romero Ferro e no intervalo do jogo Flamengo x Unifacisa (18h), apresentação de dança; dia 21, na Nona Rodada da NBB, às 19h, show de Rodrigo Sha, com apresentação de dança no intervalo do jogo Flamengo x Fortaleza (20h); no dia 9/1, na 11ª Rodada da NBB, show dos Notórios, às 17h, e apresentação de dança no intervalo do jogo Flamengo x Pinheiros (18h). A 12ª Rodada da NBB terá show de Taylan, com apresentação de dança no intervalo do jogo Flamengo x Bauru (20h).

O projeto Invasão Cultural deve ser encerrado com uma oficina de dança para jovens da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.