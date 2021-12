Serena Williams fica fora do Aberto da Austrália

O número um do mundo no tênis, Novak Djokovic, entrou para a lista oficial de inscritos para o Aberto da Austrália do próximo ano, nesta quarta-feira, mas Serena Williams, 23 vezes campeã do Grand Slam, não jogará por recomendação de sua equipe médica.

Djokovic se recusou a divulgar seu status de vacinação contra a covid-19, apesar de todos os jogadores, autoridades, equipes e fãs no torneio de 17 a 30 de janeiro em Melbourne Park precisarem estar vacinados contra a doença para participar do torneio.

A Tennis Australia disse mais tarde à imprensa local que a presença do sérvio na lista não é uma garantia de que ele jogará.

Serena, que ganhou o mais recente de seus sete títulos do Aberto da Austrália em 2017, teve uma temporada marcada por lesões e não tem jogado desde que saiu mancando de sua partida em Wimbledon em junho devido a uma lesão na perna.

O organizador do torneio, Craig Tiley, disse no mês passado que a norte-americana de 40 anos, que precisa de mais um título do Grand Slam para igualar o recorde de 24 conquistados por Margaret Court, jogaria no Melbourne Park.

“Seguindo o conselho da minha equipe médica, decidi desistir do Aberto da Austrália deste ano”, disse Serena em um comunicado.

“Embora nunca seja uma decisão fácil de tomar, não estou onde preciso estar fisicamente para competir. Vou sentir falta de ver os fãs, mas estou animada para voltar e competir no meu mais alto nível.”

Djokovic, que buscará o 21º título no individual masculino de Grand Slam caso participe do torneio, disse na semana passada que tomaria uma decisão “muito em breve” sobre viajar para a Austrália.

O jogador de 34 anos também foi convocado na terça-feira para a seleção sérvia da ATP Cup, que será disputada em Sydney em janeiro.